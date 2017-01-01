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Донецк встретил Новый год дискотекой у главной елки ДНР
Новороссия

Донецк встретил Новый год дискотекой у главной елки ДНР

Сегодня 1:37
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Донецк встретил Новый год дискотекой у главной елки ДНР

Донецк, 1 января. Новый год в Донецке сотни людей встретили на главной площади родного города — песнями, хороводами, любимыми эстрадными песнями разных лет.  

Планировалось, что  люди соберутся на праздничную общегородскую дискотеку, которая продлится не более трех часов.  Однако многие дончане, как сообщает ДАН, не захотели расходиться, решили вместе встретить  2017 года у главной елки республики.

Напомним, решением главы ДНР Александра Захарченко комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи отменен по всей территории Республики.

Пока внештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий во время празднования не зафиксировано.

 

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Алексей Громов
#днр #донбасс #захарченко #новый год
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