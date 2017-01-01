Российские чиновники теперь будут выходить на пенсию позже

Москва, 1 января. Российские чиновники начнут выходить на пенсию позже — с 1 января 2017 года начинается постепенное повышение пенсионного возраста для чиновников.

Сообщается, что согласно принятому закону, возраст выхода на пенсию будет повышаться ежегодно на полгода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2032 году.

Отметим, что под действие новых норм подпадают государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, а также лица, на постоянной основе занимающие государственные должности РФ, государственные должности регионов и муниципальные должности.

Кроме того, до 65 лет повышается разрешенный возраст пребывания на государственной гражданской службе.