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Посольство России в США: никто не отберет у нас праздник!
Общество

Посольство России в США: никто не отберет у нас праздник!

Сегодня 1:06
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Посольство России в США: никто не отберет у нас праздник!

Вашингтон, 1 января. Несмотря на санкции администрации уходящего президента США Барака Обамы, российское посольство в США отпраздновало Новый год. Об этом сообщил ТАСС.

По традиции, прием дипломатических сотрудников и гостей в парадном Золотом зале начался за час до полуночи по московскому времени.

Посол РФ в Соединенных Штатах Сергей Кисляк подчеркнул, что посольство празднует Новый год вместе со всем российским народом. Никакие санкции этому не помешают. Кисляк рассказал, что на празднике слушали поздравление президента России Владимира Путина.

Федеральное агентство новостей просит читателей поделиться мнением о самом интересном событии 2016 года.

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