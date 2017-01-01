ДНР: Захарченко поздравил дончан с Новым годом надеждой и верой

Донецк, 1 января. Александр Захарченко, глава ДНР, поздравил жителей республики с Новым годом и выразил надежду, что в следующем году в состав ДНР войдут все города и населенные пункты Донецкой области, в которых проходил референдум 2014 года.

Руководитель непризнанной республики на Донбассе заявил, что надеется на изменение ситуации в регионе в 2017 году и вспомнил все города и поселки, в которых еще в 2014 году состоялся референдум: «Я хочу верить вместе с вами, что в следующем году мы сможем изгнать оккупантов с нашей земли и вернуть мир и покой в Славянск, Краматорск, Мариуполь и все города и поселки, в которых в 2014 году прошел референдум», — сказал Захарченко, поздравляя жителей ДНР.

Захарченко призвал не поддаваться унынию, сесть за семейный стол с родителями и детьми, позвать друзей и выпить бокал шампанского «за счастье, за удачу, за здоровье, за мир после победы».

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