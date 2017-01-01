Фестиваль научного кино: зрители прониклись тайнами интернета и ума человека

Санкт-Петербург, 1 января. На фестивале актуального научного кино (ФАНК) наибольший интерес у россиян вызвали фильмы, посвященные тайнам Интернета, работы человеческого мозга и эволюции на нашей планете. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль охватил 188 вузов в 80 регионах Российской Федерации. Зрителям явно пришлась по душе картина «Лимб», раскрывающая секреты Всемирной паутины. Ее демонстрировали 73 раза. Фильм о развитии жизни на нашей планете показывали 69 раз.

Подводя итоги 2016 года, Федеральное агентство новостей спрашивает у своих читателей о том, какое событие минувшего года было самым ярким?