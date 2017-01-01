Разбой на МКАД: москвича заставили отдать пять миллионов рублей

Москва, 1 января. Невесело встретил Новый год москвич, ограбленный 31 декабря налетчиками в собственной машине — на 5 миллионов рублей.

По предварительным данным, налетчики спровоцировали ДТП, а затем, угрожая пистолетом, заставили водителя Volkswagen отдать деньги, после чего скрылись. Теперь бандитов разыскивает полиция.

Как уточнили РИА Новости, данный случай разбоя на дороге произошел на пересечении 35-го километра МКАД с улицей Поляны. Автомобиль, на котором налетчики спровоцировали ДТП, они бросили на месте. Следственно-оперативная группа приступила к выяснению всех обстоятельства произошедшего.

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