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Кричавший о бомбе в центре Берлина задержан
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Кричавший о бомбе в центре Берлина задержан

Сегодня 0:29
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Кричавший о бомбе в центре Берлина задержан

Берлин, 1 января. Мужчина, по невыясненным пока причинам кричавший о заложенной бомбе, задержан  и отправлен в полицейский участок в Берлине.

Нервное происшествие произошло в самый канун Нового года, поэтому задержанный встретил 2017 год под стражей. Эту информацию распространила полиция Берлина через свою страницу в социальной сети.

«Он кричал: «Бомба, бомба!» и теперь он встречает Новый год-2017 у нас», —  сообщает пресс-служба полиции Берлина в Twitter.

 

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Алексей Громов
#берлин #пресс-служба полиции берлина
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