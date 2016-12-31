FAN-TV Лента новостей
Правительство РФ приняло к исполнению бюджет сразу на три года:  2017, 2018, 2019
Россия

Правительство РФ приняло к исполнению бюджет сразу на три года:  2017, 2018, 2019

Вчера 23:45
44

Правительство РФ приняло к исполнению бюджет сразу на три года:  2017, 2018, 2019

Москва, 31 декабря. Правительство России постановило принять к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что доходы в 2017 году составят 13,488 триллиона рублей. Расходная часть равна 16,241 триллиона рублей. Следовательно, бюджетный дефицит равен 2,753 триллиона рублей.

Главный финансовый документ страны подготовлен исходя из цены 40 долларов за баррель нефти. Уровень инфляции не превысит четыре процента, — полагают составители госбюджета.

Ожидается, что среднегодовой курс доллара составит 67,5 рубля.

Федеральное агентство новостей просит своих читателей ответить на вопрос: какое событие 2016 года вы считаете наиболее значимым?

комментарии
Сергей Свазовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Маккейн и Порошенко сплетничают о Путине, Трамп оригинально поздравил Клинтон и Обаму

Вчера 22:41
250

Сирия новости 31 декабря 22.30: ВКС РФ бомбят ИГ в Хомсе, в Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США

Вчера 22:38
270

Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

Вчера 20:31
178

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

Вчера 19:30
324

Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Вчера 17:50
166
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ФАН публикует видео новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам России

0:03

Сирия: Дамаск и Алеппо провожают 2016 год под обстрелами непримиримых

23:46

Правительство РФ приняло к исполнению бюджет сразу на три года:  2017, 2018, 2019

23:45

Самолет Boeing 777 аварийно сел в аэропорту Красноярска

23:30

Американская компания опровергла статью «Вашингтон пост» о русских хакерах в электросетях США

23:25

Перестрелка с участием полицейских произошла в Монреале в канун Нового года

23:18

Чуркин призвал «не напускать туман» на договоренности по Сирии

23:04

Сирия: СБ ООН поддержал резолюцию России единогласно

22:55

Порошенко-Бинго: речи президента Украины предстоит стать смешной игрой

22:43

Новости США: Маккейн и Порошенко сплетничают о Путине, Трамп оригинально поздравил Клинтон и Обаму

22:41

Сирия новости 31 декабря 22.30: ВКС РФ бомбят ИГ в Хомсе, в Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США

22:38

Ученые: из нашей Вселенной исчезло 5% темной материи

22:23
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ФАН публикует видео новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам России
Читать
Закрыть