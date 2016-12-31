Правительство РФ приняло к исполнению бюджет сразу на три года:  2017, 2018, 2019

Москва, 31 декабря. Правительство России постановило принять к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что доходы в 2017 году составят 13,488 триллиона рублей. Расходная часть равна 16,241 триллиона рублей. Следовательно, бюджетный дефицит равен 2,753 триллиона рублей.

Главный финансовый документ страны подготовлен исходя из цены 40 долларов за баррель нефти. Уровень инфляции не превысит четыре процента, — полагают составители госбюджета.

Ожидается, что среднегодовой курс доллара составит 67,5 рубля.

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