Сирия: Дамаск и Алеппо провожают 2016 год под обстрелами непримиримых

Дамаск, 31 декабря. За последние сутки 2016 года зафиксировано 13 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо и Хама.

Как уточняет российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР, 31 декабря 2016 года в провинции Дамаск населенный пункт Джаубар террористы обстреливали 6 раз за сутки.

В провинции Алеппо обстрелам из минометов и стрелкового оружия подвергся населенный пункт Эн-Найраб.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — запрещена в РФ) обстреляли из минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Дахия аль Асад (дважды), «1070», «3000» в городе Алеппо и высоту с отметкой 452.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

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