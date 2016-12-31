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Самолет Boeing 777 аварийно сел в аэропорту Красноярска
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Самолет Boeing 777 аварийно сел в аэропорту Красноярска

Вчера 23:30
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Самолет Boeing 777 аварийно сел в аэропорту Красноярска

Красноярск, 31 декабря. Авиалайнер Boeing 777 совершил экстренную посадку в аэропорту «Емельяново» в Красноярске. О происшествии сообщила служба помощи 112 Красноярского края. Boeing 777 приземлился благополучно.

Экипаж попросил о посадке около 1:00 (21.00 мск). Спустя час воздушное судно осуществило посадку. Flightradar уточняет, что авиалайнер следовал из немецкого Франкфурта-на-Майне в Токио.

Федеральное агентство новостей вспоминает 2016 год и просит читателей высказать свое мнение о том, какое событие уходящего года было самым значимым?

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