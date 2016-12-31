Перестрелка с участием полицейских произошла в Монреале в канун Нового года

Оттава, 31 декабря. В результате перестрелки в канадском городе Монреаль провинции Квебек получил ранение один из полицейских. Об этом сообщил канал CTV.

Патруль полиции был вызван свидетелями потасовки у местного бара. Увидев полицейских, участник драки открыл огонь. Завязалась перестрелка, в результате которой получил ранение один из стражей порядка.

Злоумышленник, выстреливший первым, госпитализирован. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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