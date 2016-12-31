Американская компания опровергла статью «Вашингтон пост» о русских хакерах в электросетях США

Вашингтон, 31 декабря. Публикацию в уважаемой газете «Вашингтон пост», которая должна была напугать американцев «проникновением русских хакеров» в электрические сети, опровергли сами сети, точнее, компания Burlington Electric («Берлингтон электрик») из штата Вермонт, США.

Как следует из официального письма Burlington Electric («Берлингтон электрик»), компании, о взломе сетей которой и говорилось в скандальной статье, публикация в газете «Вашингтон пост» просто не соответствует действительности: единственное вредоносное ПО, которое обнаружила компания, выявлено в единственном же принадлежащем Burlington Electric лэптопе, который к тому же, «не соединен с энергосистемой» организации.

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