Чуркин призвал «не напускать туман» на договоренности по Сирии

Москва, 31 декабря. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин призвал страны-участницы Совета Безопасности ООН «не напускать туман» и не подвергать сомнениям соглашения по САР, достигнутые при участии России и Турции.

Заявление Чуркина было сделано после позитивного голосования СБ ООН по резолюции о прекращении огня в Сирийской арабской республике и начале переговоров в Астане между официальным Дамаском и представителями сирийской оппозиции.

Чуркин попросил не искажать суть принятых решений путем «интерпретаций» и толкований.

Федеральное агентство новостей спрашивает: какое событие 2016 года вы считаете самым важным?