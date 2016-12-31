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Чуркин призвал «не напускать туман» на договоренности по Сирии
Весь мир

Чуркин призвал «не напускать туман» на договоренности по Сирии

Вчера 23:04
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Чуркин призвал «не напускать туман» на договоренности по Сирии

Москва, 31 декабря. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин призвал страны-участницы Совета Безопасности ООН «не напускать туман» и не подвергать сомнениям соглашения по САР, достигнутые при участии России и Турции.

Заявление Чуркина было сделано после позитивного голосования СБ ООН по резолюции о прекращении огня в Сирийской арабской республике и начале переговоров в Астане между официальным Дамаском и представителями сирийской оппозиции.

Чуркин попросил не искажать суть принятых решений путем «интерпретаций» и толкований.

Федеральное агентство новостей спрашивает: какое событие 2016 года вы считаете самым важным?

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Сергей Свазовский
#виталий чуркин
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