FAN-TV Лента новостей
Порошенко-Бинго: речи президента Украины предстоит стать смешной игрой
Украина

Порошенко-Бинго: речи президента Украины предстоит стать смешной игрой

Вчера 22:43
159

Порошенко-Бинго: речи президента Украины предстоит стать смешной игрой

Киев, 31 декабря. Украинское издание «Вести» предлагает своим читателям сыграть в «Порошенко-Бинго» во время новогодней речи Петра Порошенко.

По правилам игры, слушая обращение Порошенко, нужно зачеркивать слова, которые наверняка произнесет  гарант. Когда все слова будут заполнены, игрок вправе победно воскликнуть: «Бинго»!

В игровые карточки вошла «золотая классика» лексикона украинского президента: «перемога» (рус. — победа), АТО (так киевские власти называют военную операцию Украины в Донбассе), «Майдан», «слава», «допомога» (рус. — помощь) и другие.

2016 год скоро станет частью истории. Федеральное агентство новостей спрашивает читателей: какое событие уходящего года Вы считаете самым важным?

комментарии
Сергей Свазовский
#петр порошенко
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Маккейн и Порошенко сплетничают о Путине, Трамп оригинально поздравил Клинтон и Обаму

Вчера 22:41
344

Сирия новости 31 декабря 22.30: ВКС РФ бомбят ИГ в Хомсе, в Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США

Вчера 22:38
336

Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

Вчера 20:31
199

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

Вчера 19:30
346

Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Вчера 17:50
170
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР: Захарченко поздравил дончан с Новым годом надеждой и верой

1:09

Посольство России в США: никто не отберет у нас праздник!

1:06

Разбой на МКАД: москвича заставили отдать пять миллионов рублей

0:45

Фестиваль научного кино: зрители прониклись тайнами интернета и ума человека

0:45

Пожар под Парижем унес жизни трех человек, двое из них — дети

0:31

Кричавший о бомбе в центре Берлина задержан

0:29

Медведев поздравил граждан России с Новым годом

0:16

ФАН публикует видео новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам России

0:03

Сирия: Дамаск и Алеппо провожают 2016 год под обстрелами непримиримых

23:46

Правительство РФ приняло к исполнению бюджет сразу на три года:  2017, 2018, 2019

23:45

Самолет Boeing 777 аварийно сел в аэропорту Красноярска

23:30

Американская компания опровергла статью «Вашингтон пост» о русских хакерах в электросетях США

23:25
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ДНР: Захарченко поздравил дончан с Новым годом надеждой и верой
Читать
Закрыть