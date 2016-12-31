Порошенко-Бинго: речи президента Украины предстоит стать смешной игрой

Киев, 31 декабря. Украинское издание «Вести» предлагает своим читателям сыграть в «Порошенко-Бинго» во время новогодней речи Петра Порошенко.

По правилам игры, слушая обращение Порошенко, нужно зачеркивать слова, которые наверняка произнесет гарант. Когда все слова будут заполнены, игрок вправе победно воскликнуть: «Бинго»!

В игровые карточки вошла «золотая классика» лексикона украинского президента: «перемога» (рус. — победа), АТО (так киевские власти называют военную операцию Украины в Донбассе), «Майдан», «слава», «допомога» (рус. — помощь) и другие.

2016 год скоро станет частью истории. Федеральное агентство новостей спрашивает читателей: какое событие уходящего года Вы считаете самым важным?