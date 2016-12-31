Сирия: СБ ООН поддержал резолюцию России единогласно

Нью-Йорк, 31 декабря. СБ ООН единогласно принял резолюцию, предложенную Россией, в поддержку прекращения огня в Сирии, предстоящей встречи в Астане и началу политического процесса.

Сегодня, в последний день уходящего 2016 года, СБ ООН, собравшись, предварительно, на закрытую встречу, все-таки принял — и принял единогласно! — российскую резолюцию, в тексте которой, как сообщают РИА Новости, четыре пункта.

Во-первых, в резолюции приветствуются усилия РФ и Турции по «прекращению насилия в Сирии и началу политического процесса». Во-вторых, заявляется о необходимости выполнения предыдущих резолюций СБ ООН по Сирии.

Также СБ ООН признает будущую встречу в Астане с участием правительства Сирии и представителей оппозиции важной частью сирийского политического процесса.

В последнем пункте СБ ООН подтверждает готовность и далее заниматься вопросами сирийского урегулирования.

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