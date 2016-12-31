Ученые: из нашей Вселенной исчезло 5% темной материи

Москва, 31 декабря. Специалисты РАН, НГУ и МФТИ обнаружили исчезновение пяти процентов темной материи из Вселенной. Уменьшение произошло с момента предполагаемого возникновения Вселенной в результате большого взрыва.

Вывод ученых основан на наблюдении над микроволнами, исходящими от первичной плазмы. Зафиксированные отличия вызваны распадом и дальнейшим рассеиванием темной материи, — полагают специалисты.

В настоящее время эти выводы проходят этап проверки.

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