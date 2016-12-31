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Сирия новости 31 декабря 22.30: ВКС РФ бомбят ИГ в Хомсе, в Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США
Новости Сирии

Сирия новости 31 декабря 22.30: ВКС РФ бомбят ИГ в Хомсе, в Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США

Вчера 22:38
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ВКС РФ нанесли удары по путям поставок нефти террористов ИГ

Сирия, 31 декабря. ВКС России нанесли удары по путям поставок нефти террористов ИГ* на востоке провинции Хомс. В одном из восточных районов Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США. В ходе авиаудара ВВС западной коалиции по городу Ракка был уничтожен высокопоставленный командир ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Согласно информации оппозиционного источника, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Бсима, находящегося в окрестностях города Дамаск. Тем не менее, как сообщили официальные представители Минобороны России, сирийская авиация, как и ВКС РФ, в рамках вступившего в силу с 30 декабря режима без огня не наносят авиаудары по оппозиционным силам.

Провинция Алеппо

В южной части провинции Алеппо продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками террористических группировок и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). В ходе контратаки правительственные войска нанесли террористам серьезный урон в численной силе. Кроме того, ликвидировано несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами боевиков. Перестрелки, тем не менее, время от времени возобновляются.

В ходе операции по разминированию восточных районов города Алеппо был обнаружен крупный схрон боевиков с боеприпасами и вооружением. При этом большинство оружия — американского производства. Кроме того, в одном из восточных районов города также была найдена лаборатория террористов по производству химического оружия.

На востоке Алеппо найден схрон боевиков с оружием производства США

Провинция Хомс

Как сообщает сирийский новостной портал Al Masdar, российская авиация нанесла удары по путям поставок нефти террористов ИГ, пролегающим между восточной частью провинции Хомс и городом Раккой. В результате было уничтожено несколько автоцистерн боевиков ИГ в районах нефтяных месторождений Сухана и Арак.

Провинция Дейр эз-Зор

Военнослужащие правительственной армии отразили массированную атаку боевиков ИГ на свои позиции в окрестностях города Дейр эз-Зор. Сирийским войскам удалось оттеснить отряды террористов назад и нанести им значительный урон в живой силе и военной технике.

Военнослужащие САА отбили наступление боевиков ИГ на свои позиции в окрестностях Дейр эз-Зора

Провинция Даръа

В окрестностях города Даръа по-прежнему продолжаются столкновения. В данный момент подразделения правительственных войск обстреливают позиции боевиков террористических группировок на окраине района Даръа Аль-Балад в ответ на недавний интенсивный огонь со стороны террористов. В результате под обстрелом со стороны САА ликвидировано несколько боевиков, многие получили ранения.

Провинция Идлиб

В городе Идлиб группа неизвестных предприняла попытку покушения на одного из высокопоставленных командиров формирования «Ахрар аш-Шам» Абу Ибрахима. В результате мощного взрыва бомбы, установленной под его личным автомобилем, Ибрахим получил серьезные ранения, однако остался жив.

Провинция Ракка

Самолеты ВВС международной коалиции провели бомбардировку укрепленных районов террористов ИГ на окраине города Ракка. По информации командования западной коалиции, в ходе воздушной операции были ликвидированы несколько групп боевиков. Среди уничтоженных террористов также был один из высокопоставленных командиров ИГ Абу Жандал Аль-Уквайти.

ВВС западной коалиции провели бомбардировку укрепрайонов ИГ на окраине Ракки

Ирак

Как сообщил источник в командовании международных коалиционных войск, в ходе авиаудара, нанесенного бомбардировщиками ВВС западной коалиции по местам концентрации сил ИГ в окрестностях города Киркук, было уничтожено шесть террористов. Кроме того, значительные разрушения получил важный пункт управления боевиков в регионе.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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