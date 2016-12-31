Пять новых бюджетных автомобилей приедут в Россию в 2017 году

Москва, 31 декабря. Эксперты назвали пять автомобилей, на которые следует обратить особое внимание в 2017 году.

Список открывает LADA Vesta Cross. Новинка отечественного автопрома отличается повышенной проходимостью. Модель представили в уходящем году на Московском автосалоне. Производитель авто, Ижевский завод, уже готовится к серийному производству.

Следом идут Hyundai Solaris и KIA Rio. Многим автолюбителям уже знаком облик новых корейцев. Ожидается, что Solaris появитлся у российских дилеров уже в первом квартале года. А вот Rio поступит во втором полугодии.

Кроссовер Chery Tiggo 3 расположился на четвертом месте рейтинга. Замкнул пятерку лидеров Lifan Myway, приобрести которой можно будет весной 2017 года.

Федеральное агентство новостей подводит черту под 2016 годом и предлагает читателям определить самое важное событие уходящего года.