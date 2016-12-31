Президент России напомнил о дружбе, честности и приближении будущего

Москва, 32 декабря. В традиционном поздравлении президента России с Новым годом, обращенном к гражданам страны, на этот раз неожиданно прозвучали слова, почти исчезнувшие из современного энергичного словооборота.

Президент пожелал нам исполнения не просто всех наших желаний — а чистых помыслов и добрых намерений. И — призвал беречь дружбу, защищать правду и справедливость. И быть при этом милосердным.

И еще президент назвал по имени главную магию Новогодней ночи: под бой курантов мы «как никогда отчетливо слышим ход времени и чувствуем, как приближается будущее».

С Новым, 2017, годом!

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