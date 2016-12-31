Плач, возмущение и увольнение: дирижер из Италии сказал детям, что Деда Мороза нет

Рим, 31 декабря. Режиссер из Италии Джакомо Лоприено был уволен за свои слова о том, что Деда Мороза не существует на самом деле. Об этом сообщает RaiNews.

Лоприено решил открыть детям эту тайну сразу после праздничного концерта. Оказалось, что горькая правда не всегда лучше сладкой лжи. Дети заплакали, а взрослые начали возмущаться поступком артиста.

После широкого обсуждения инцидента в социальных сетях руководство компании-организатора решило уволить дирижера-правдоруба.

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