Сирия: турецкая армия покинула город Аль-Баб

Дамаск, 31 декабря. Террористы запрещенного в России формирования «Исламское государство» утверждают, что турецкие вооруженные силы покинули поле боя сирийского города Аль-Баб. Эту информацию обнародовал «Аль-Аамак» — СМИ, подконтрольное боевикам ИГ.

По данным этого же источника, подразделение турецкой армии оставило в городе свою амуницию.

Ранее сообщалось об уничтожении одного из лидеров «Исламского государства» в результате удара турецкой авиации недалеко от города Дабик.

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