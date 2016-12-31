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Сирия: турецкая армия покинула город Аль-Баб
Весь мир

Сирия: турецкая армия покинула город Аль-Баб

Сегодня 21:31
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Сирия: турецкая армия покинула город Аль-Баб

Дамаск, 31 декабря. Террористы запрещенного в России формирования «Исламское государство» утверждают, что турецкие вооруженные силы покинули поле боя сирийского города Аль-Баб. Эту информацию обнародовал «Аль-Аамак» — СМИ, подконтрольное боевикам ИГ.

По данным этого же источника, подразделение турецкой армии оставило в городе свою амуницию.

Ранее сообщалось об уничтожении одного из лидеров «Исламского государства» в результате удара турецкой авиации недалеко от города Дабик.

Федеральное агентство новостей спрашивает у читателей: какое событие, по Вашему мнению, стало самым ярким в 2016 году?

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