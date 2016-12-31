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Общество
Продюсер Fight Nights рассказал о состоянии здоровья Мирзаева

Продюсер Fight Nights рассказал о состоянии здоровья Мирзаева

21:24  31 Декабря 2016
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Продюсер Fight Nights рассказал о состоянии здоровья Мирзаева

Москва, 31 декабря. Российский боец смешанного стиля  Расул Мирзаев прооперирован в одной из московских клиник после нападения группы неизвестных лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера компании Fight Nights Камила Гаджиева.

Гаджиев уточнил, что жизнь и здоровье спортсмена вне опасности.

Федеральное агентство новостей вспоминает самые яркие события уходящего года, и спрашивает у читателей: какое из них было наиболее значимым?

#камил гаджиев #расул мирзаев
Сергей Свазовский
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