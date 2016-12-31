Продюсер Fight Nights рассказал о состоянии здоровья Мирзаева
Москва, 31 декабря. Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев прооперирован в одной из московских клиник после нападения группы неизвестных лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера компании Fight Nights Камила Гаджиева.
Гаджиев уточнил, что жизнь и здоровье спортсмена вне опасности.
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