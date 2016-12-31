Самолет специального летного отряда «Россия» прибыл в Вашингтон за российскими дипломатами

Вашингтон, 31 декабря. Российская Федерация прислала спецборт за своими дипломатами в США, чья уходящая администрация не останавливается ни перед чем, что может испортить и без того сложные отношения с Россией.

В столице США приземлился самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ, чтобы забрать группу сотрудников посольства России в Вашингтоне, вынужденно возвращающихся на родину по требованию американских властей. Отметим, как сообщает ТАСС, этим бортом в столицу России возвращаются те сотрудники российского посольства и члены их семей, кому Белый дом в четверг предписал в течение 72 часов покинуть американскую территорию, при этом было известно, что свободных билетов на пассажирские лайнеры перед Новым Годом уже давно нет.

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из России, следуя принципу взаимности

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