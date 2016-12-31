Террористы ИГИЛ атакуют армию Ирака на заминированных автомобилях в Мосуле

Багдад (Ирак), 31 декабря. В ходе начавшихся в пятницу 30 декабря боев в южной части Мосула боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» совершили несколько терактов, которые направлены против подразделений правительственной армии Ирака.

Источники из полиции сообщают о том, что террористы используют заминированные машины. Это также приводит к росту потерь среди гражданского населения.

Согласно предварительной информации, в результате первого взрыва погибли пять мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения и травмы.

Читайте по теме: Сирия новости 31 декабря 2016 16.30: «Джебхат ан-Нусра» казнила жителя Идлиба, ССА обстреляла позиции САА в Хаме