FAN-TV Лента новостей
Франция встретит Новый год во всеоружии
Весь мир

Франция встретит Новый год во всеоружии

Сегодня 20:55
63

Франция встретит Новый год во всеоружии

Париж, 31 декабря. Около 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок на улицах французских городов в новогодние праздники. Об этом в субботу рассказал министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

Согласно предварительной информации, к дежурству были привлечены 36 тысяч жандармов. Как объяснил глава МВД, в стране по-прежнему сохраняется высокий уровень террористической угрозы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Тулузе было совершенно вооруженное нападение на консула Туниса.

Читайте по теме: Французская полиция поймала исламиста, готовившего «новогодний» теракт

комментарии
Василий Съедин
Событие года
Проголосовать
Все опросы
Новости партнеров
Эксклюзив

Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

Сегодня 20:31
88

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

Сегодня 19:30
199

Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Сегодня 17:50
135

Путин как миротворец и объединитель: тепло новогоднего обращения президента тронуло россиян

Сегодня 17:25
328

Новости Новороссии: ВСУ перебросили танки к границам ДНР, Донецк и Горловка под огнем запрещенных орудий

Сегодня 17:17
597
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Франция встретит Новый год во всеоружии

20:55

ИГ заставляет детей-террористов расстреливать заложников на тренировках

20:32

Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

20:31

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке

20:15

Прикольные новогодние поздравления с годом Петуха — 2017 для SMS и соцсетей

20:00

Самый старый человек на Земле отпраздновал свой день рождения

19:50

Порошенко заманил Маккейна на позиции ВСУ в Донбассе

19:35

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

19:30

Путин обсудил с Роухани договоренности по Сирии

19:11

Власти Ингушетии хотят вернуть из Сирии молодежь, оказавшуюся в рядах ИГ

19:08

Главные новости 31 декабря

19:01

Украина потеряла $3 млрд, поставляя елочные игрушки в Евросоюз вместо РФ

18:53
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ИГ заставляет детей-террористов расстреливать заложников на тренировках
Читать
Закрыть