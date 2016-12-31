Франция встретит Новый год во всеоружии

Париж, 31 декабря. Около 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок на улицах французских городов в новогодние праздники. Об этом в субботу рассказал министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

Согласно предварительной информации, к дежурству были привлечены 36 тысяч жандармов. Как объяснил глава МВД, в стране по-прежнему сохраняется высокий уровень террористической угрозы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Тулузе было совершенно вооруженное нападение на консула Туниса.

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