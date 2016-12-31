Спасибо, Россия! Как сирийские дети получили подарки к Новому году

Дамаск, 31 декабря. Представители российского Координационного центра по примирению в Хмеймим устроили праздник для сирийских детей в лагере для беженцев в городе Саса в провинции Дамаск. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), приславший эксклюзивное видео в редакцию.

На видео можно увидеть сотни детей и их родителей, которые получают подарки от российских солдат: игрушки, канцелярские принадлежности и сладости. Каждая семья получает набор из нескольких обязательных предметов, причем, как видно на видео, набор составляется на ходу, исходя из пожеланий граждан Сирии.

Также сообщается, что в центре временного размещения города Саса сейчас находится 1800 семей, бежавших от террористов ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры» и боевиков так называемой «умеренной оппозиции». Обитатели центра рассказывают, что им пришлось пережить, находясь в оккупации на территориях, занятых боевиками. Говорится про жестокие пытки, произвольные казни без суда, тотальное насилие и убийства.

Сейчас тысячи этих граждан могут вздохнуть свободно и отпраздновать Новый год так, как они считают нужным. Многие скандируют: «Спасибо, Россия!».