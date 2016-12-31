ИГ заставляет детей-террористов расстреливать заложников на тренировках

Дамаск (Сирия), 31 декабря. Новостной портал «Аль-Ракка», который контролирует запрещенная в РФ организация «Исламское государство», опубликовал новое пропагандистское видео.

На записи была продемонстрирована тренировка террористов, в которой принимали участие дети.

Основную часть «обучения» занимает так называемая игра в «кошки-мышки». Вооруженные огнестрельным оружием подростки ищут в пустом здании связанных пленных, а затем расстреливают их.

«Учителя» из ИГ также объясняют 13-летним детям основы боевых искусств и рассказывают, как правильно заряжать и пользоваться оружием.

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