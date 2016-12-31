Новости США: Маккейн и Порошенко сплетничают о Путине, Трамп оригинально поздравил Клинтон и Обаму

Новости США, 31 декабря. Джон Маккейн сделал несколько истерических заявлений о Владимире Путине в интервью украинским СМИ. Дональд Трамп поздравил с Новым годом всех, включая Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Рудольф Джулиани прокомментировал введение новых санкций против России. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Штаб Трампа: Обама блокирует возможности восстановления связей с РФ!

Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, советник новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, высказал мнение относительно новых санкций, введенных администрацией Барака Обамы против России.

Джулиани обвинил действующего американского лидера в мелочности, причем такой, с которой ранее ему лично никогда не приходилось сталкиваться. Кроме того, он подчеркнул, что не помнит также такой проблемной передачи власти. По словам экс-мэра Нью-Йорка, покидающий президентский пост Барак Обама создал массу проблем для избранного американского лидера, отнимая у новой администрации возможности восстановления связей с Москвой.

По мнению Джулиани, даже если хакерская атака с российской стороны и имела место, реакция администрации действующего президента на нее слишком запоздала и уже, по сути, бесполезна. Бывший руководитель администрации Нью-Йорка посоветовал Дональду Трампу не верить информации американских спецслужб так же легко, как это делает Обама. Джулиани убежден, что те разведданные, которые получает действующий глава США или недостоверные, или крайне политизированные.

Напомним, Барак Обама заявил о введении новых санкций против Российской Федерации и высылке из США 35 российских дипломатов. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва, в свою очередь, не будет отвечать на недружественные шаги покидающей Белый дом администрации Обамы и, соответственно, также высылать американских дипломатов.

Трамп: Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков!

Новоизбранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике американские телеканалы CNN и NBC News за то, как они освещали события, связанные с введением администрацией Барака Обамы новых санкций против России.

На своей странице в соцсети Twitter миллиардер разместил следующую запись:

«Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков. На это смешно смотреть, а они (телеканалы — прим. ФАН) даже не догадываются».

Трамп, кроме того, назвал единственный телеканал, который, адекватно оценивает происходящую ситуацию, в отличие от CNN и NBC. Именно таким, по его мнению, является канал Fox News. Ранее республиканец прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина не вводить ответные санкции и не высылать из России американских дипломатов. Трамп подчеркнул, что российский лидер поступил очень мудро.

Маккейн в гостях у Порошенко: С кем поведешься, у того и наберешься

Как передает украинский портал Joinfo.ua, известный сенатор Джон Маккейн заявил в эфире «Радио свобода», что Штаты никогда не согласятся на сотрудничество с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

Политик, который в данный момент находится с визитом в Киеве, после встреч с президентом Украины Петром Порошенко уже успел сделать несколько громких заявлений в адрес главы РФ. По его словам, любая сделка с Путиным вредит существующим принципам свободы и демократии. Совсем поддавшись антироссийской истерии, он заявил, что поведение российского президента всегда походило на поведение бандита или убийцы.

Помимо Маккейна, в интервью также приняли участие еще двое членов американской делегации, Эми Клобучар и Линдси Грэм, которые полностью поддержали инициативу предоставить в следующем году вооружение и военную технику украинской стороне.

Напомним, что ранее сенатор Соединенных Штатов Джон Маккейн назвал военной агрессией якобы совершенные российскими хакерами против США кибератаки. Кроме того, он подчеркнул, что за подобные действия Россия будет наказана дополнительными санкциями.

Трамп пожелал Клинтон и Обаме любви

Дональд Трамп разместил на своей странице в социальной сети Twitter очередной пост. В нем он поздравил всех с Новым годом, при этом не забыв уделить внимание и своим врагам. Избранный президент пишет:

«Поздравляю с Новым годом всех, включая многих моих врагов и тех, кто боролся со мной, проиграл и теперь не знает, что делать. Любви!»

Как отмечают многие подписчики миллиардера, данный строки, несомненно, адресованы экс-кандидату в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон и действующему главе государства Бараку Обаме.