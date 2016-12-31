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Путин и Нетаньяху обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке

Сегодня 20:15
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Путин и Нетаньяху обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке

Москва, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в субботу сообщили представители администрации главы РФ.

Диалог состоялся по инициативе Тель-Авива. Стороны обменялись мнениями по таким темам, как сирийский кризис и палестино-израильский конфликт.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин обсудил с президентом Ирана Хасаном Роухани договоренности по Сирии.

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