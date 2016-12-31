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Самый старый человек на Земле отпраздновал свой день рождения
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Самый старый человек на Земле отпраздновал свой день рождения

Сегодня 19:50
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Самый старый человек на Земле отпраздновал свой день рождения

Джакарта (Индонезия), 31 декабря. В субботу самый старый человек на Земле Сапарман Содимеджо отпраздновал свой 146-й день рождения.

Столь знаменательное событие житель острова Ява отметил в кругу семьи. Как объяснили журналистам родственники индонезийца, мужчина по-прежнему находится в превосходной форме и не болеет.

Напомним, ранее специалисты из Казахстана рассказали о положительном влиянии кисломолочных продуктов на продолжительность жизни человека.

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