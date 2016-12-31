Порошенко заманил Маккейна на позиции ВСУ в Донбассе

Киев, 31 декабря. Президент Украины Петр Порошенко и американский сенатор-республиканец Джон Маккейн посетили командный пункт ВСУ в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в субботу проинформировала пресс-служба администрации украинского президента.

«Прибыл на командный пункт в районе Широкино с Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом», — написал Порошенко.

Напомним, ранее пресс-секретарь Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко поведал о том, что Вооруженные силы Украины перебрасывают на линию разграничения сторон дополнительные отряды.

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