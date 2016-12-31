FAN-TV Лента новостей
Порошенко заманил Маккейна на позиции ВСУ в Донбассе
Украина

Порошенко заманил Маккейна на позиции ВСУ в Донбассе

Сегодня 19:35
40

Порошенко заманил Маккейна на позиции ВСУ в Донбассе

Киев, 31 декабря. Президент Украины Петр Порошенко и американский сенатор-республиканец Джон Маккейн посетили командный пункт ВСУ в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в субботу проинформировала пресс-служба администрации украинского президента.

«Прибыл на командный пункт в районе Широкино с Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом», — написал Порошенко.

Напомним, ранее пресс-секретарь Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко поведал о том, что Вооруженные силы Украины перебрасывают на линию разграничения сторон дополнительные отряды.

Читайте по теме: Новости Новороссии: ВСУ перебросили танки к границам ДНР, Донецк и Горловка под огнем запрещенных орудий

комментарии
Василий Съедин
Как вы думаете, есть ли на Украине фашизм?
Проголосовать
Все опросы
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

Сегодня 19:30
15

Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Сегодня 17:50
99

Путин как миротворец и объединитель: тепло новогоднего обращения президента тронуло россиян

Сегодня 17:25
243

Новости Новороссии: ВСУ перебросили танки к границам ДНР, Донецк и Горловка под огнем запрещенных орудий

Сегодня 17:17
360

Сирия сегодня: стабильность в Алеппо, де Мистура уверен в успехе перемирия в САР

Сегодня 16:56
125
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Порошенко заманил Маккейна на позиции ВСУ в Донбассе

19:35

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

19:30

Путин обсудил с Роухани договоренности по Сирии

19:11

Власти Ингушетии хотят вернуть из Сирии молодежь, оказавшуюся в рядах ИГ

19:08

Главные новости 31 декабря

19:01

Украина потеряла $3 млрд, поставляя елочные игрушки в Евросоюз вместо РФ

18:53

Собянин пожелал москвичам встретить Новый год без происшествий

18:47

Водитель-лихач протаранил толпу людей в Хельсинки

18:24

Медведев рассказал, в какой компании предпочитает отмечать Новый год

18:21

Гроссмейстер Карякин назвал победу на чемпионате мира по блицу заслуженной

18:06

Захарова тепло поздравила россиян с Новым годом

17:57

Суд арестовал четверых участников нападения на бойцов Росгвардии в Москве

17:52
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке
Читать
Закрыть