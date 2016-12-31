Путин обсудил с Роухани договоренности по Сирии

Москва, 31 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом проинформировала пресс-служба администрации российского лидера.

В ходе диалога стороны обсудили значимость договоренностей, которые направлены на урегулирование военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура указал на то, что перемирие в САР базируется на общих интересах Москвы, Тегерана и Анкары.

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