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Путин обсудил с Роухани договоренности по Сирии
Политика

Путин обсудил с Роухани договоренности по Сирии

Сегодня 19:11
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Путин обсудил с Роухани значение договоренностей по Сирии

Москва, 31 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом проинформировала пресс-служба администрации российского лидера.

В ходе диалога стороны обсудили значимость договоренностей, которые направлены на урегулирование военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура указал на то, что перемирие в САР базируется на общих интересах Москвы, Тегерана и Анкары.

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