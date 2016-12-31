Украина потеряла $3 млрд, поставляя елочные игрушки в Евросоюз вместо РФ

Киев, 31 декабря. Украина потеряла порядка $3 млрд, покинув российский рынок сбыта елочных игрушек, переориентировав экспорт на страны Евросоюза, заявила замминистра экономического развития, торгового представителя Украины Натальи Микольской.

Украина за 10 месяцев 2016 года направила на экспорт в 25 стран мира новогодних игрушек на сумму $4,5 млн. По данным замминистра экономического развития Натальи Микольской, Киев лишился крупнейшего рынка сбыта елочных игрушек в лице России – в 2016 экспорт в РФ сократился на 54,4%, составив $632,3 тысяч. Микольская также отметила, что за аналогичный период 2014 года Украина поставила России игрушек на сумму в $3,5 млрд.