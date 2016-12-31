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Главные новости 31 декабря
Общество

Главные новости 31 декабря

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Дайджест новостей за 31.12.2016

Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей главные новости 31 декабря.

Украинская писательница Лариса Ницой устроила настоящий скандал в магазине Watsons в Киеве и пригрозила судебными разбирательствами из-за того, что кассир заговорила с ней на русском языке. Об этом она написала в социальной сети Facebook. Украинская писательница швырнула мелочью в разговаривающего на русском кассира

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, расстроенный поражением, которое потерпел от российского шахматиста Сергея Карякина, раньше времени ушел с церемонии награждения чемпионата мира по блицу. Not this time, Mr.Carlsen: соцсети смакуют эмоции норвежца после поражения в Дохе

Олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали Олимпиады в Сочи 2014 года из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристку Сотникову могут лишить золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи

Известного российского бойца смешанного стиля Расула Мирзаева расстреляли в Москве на улице Восточной. Неизвестные расстреляли в упор бойца Мирзаева в Москве

Новый год 2017 — год Красного огненного петуха: лучшие поздравления в стихах и прозе для SMS-сообщений и статусов в соцсетях. Поздравления с Новым годом Петуха — 2017 для SMS и статусов в соцсетях в стихах и прозе

«Мегафон» собирается ввести плату для абонентов, которые не пользуются предоставляемой оператором сотовой связью более трех месяцев. «Мегафон» заставит «молчунов» платить

В пятницу в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель пятого сезона знаменитого музыкального проекта «Голос». Стало известно имя победителя пятого сезона шоу «Голос»

Участники хора Шиллеровского института записали на видео, как они спели в память о жертвах крушения Ту-154 российский гимн у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке. Американцы спели гимн России в память о погибших в крушении Ту-154

Украинский «Нафтогаз» подписал кредитное соглашение о привлечении 500 миллионов долларов на закупку газа под гарантию Всемирного банка. Украина взяла кредит в $500 млн на покупку газа

В новом 2017 году британские ученые обещают найти внеземную цивилизацию. Так, сотрудники Имперского колледжа исследуют зондом «Кассини» кольца Сатурна. Ученые предсказали встречу с пришельцами в 2017 году

Выберите главное событие 2016 года!

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Алексей Громов
#сергей карякин #магнус карлсен #аделина сотникова #лариса ницой
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