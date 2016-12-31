Собянин пожелал москвичам встретить Новый год без происшествий

Москва, 31 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех жителей города с наступающими новогодними праздниками.

«Желаю москвичам, чтобы праздники прошли без происшествий», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

По словам главы российской столицы, все городские коммунальные службы будут дежурить круглосуточно.

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пожелал петербуржцем добра и любви в наступающем году.

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