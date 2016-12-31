Власти Ингушетии хотят вернуть из Сирии молодежь, оказавшуюся в рядах ИГ

Магас, 31 декабря. Власти Ингушетии думают о вариантах легального возвращения к мирной жизни молодых людей из региона, попавших в лагерь боевиков в Сирии и желающих вернуться домой, написал в Instagram глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Власти Ингушетии вместе с Советом Безопасности и силовыми структурами будут рассматривать возможность вернуть к мирной жизни через адаптационную комиссию ребят из Ингушетии, оказавшихся в Сирии на стороне оппозиционных войск или террористов ИГИЛ»*, — отметил он.

«Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ) — международная террористическая организация, запрещенная на территории России.

Евкуров подчеркнул, что к нему нередко обращаются родители с просьбами помочь вернуть домой их детей, ставших жертвами вербовщиков. По словам главы Ингушетии, «в рамках закона, будем делать все возможное, чтобы оказать помощь тем, кто осознал пагубность своих действий и хочет вернуться к мирной жизни».

По данным правоохранительных органов Ингушетии, в Сирии на стороне вооруженной оппозиции и террористов ИГ воюют до сотни жителей республики.

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* Организация запрещена на территории РФ.