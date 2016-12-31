Водитель-лихач протаранил толпу людей в Хельсинки

Хельсинки, 31 декабря. Автомобиль протаранил толпу людей в столице Финляндии. Об этом журналистам сообщили сотрудники правоохранительных органов Хельсинки.

Инцидент произошел в районе одной из станций метро. Согласно предварительной информации, машина протаранила несколько автомобилей и выскочила на тротуар. В результате пострадали семь человек, а водитель был задержан.

Как отметили полицейские, данное ДТП не является терактом, а подозреваемый просто нарушил ПДД.

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция ФРГ отпустила предполагаемого сообщника террориста, причастного к теракту на ярмарке в Берлине.

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