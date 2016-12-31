Гроссмейстер Карякин назвал победу на чемпионате мира по блицу заслуженной

Москва, 31 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что его победа на чемпионате мира в Дохе была заслуженной, однако ему в какой-то степени сопутствовала удача.

Шахматист Сергей Карякин прокомментировал свою победу на чемпионате мира по блицу, отметив, что победа была заслуженной. «В этот раз удача немного улыбнулась мне, и можно сказать, что после Нью-Йорка это, в какой-то степени, заслуженно. Там мне чуть-чуть не хватило в конце, а здесь ему (Магнусу Карлсену ) не хватило», — пояснил россиянин.

По мнению нашего шахматиста, преждевременно покинувший церемонию награждения победителя Карлсен, был раздосадован своей неудачей. «Он очень тяжело воспринял свое поражение, потому что весь турнир мы шли вровень», — подчеркнул Карякин. Как сообщало агентство НСН ранее, Карлсен обыграл Карякина в ноябре, но не смог это сделать в Дохе.