Сирия, 31 декабря. Военнослужащие армии Ирака отразили атаку террориста-смертника ИГ* на правительственный блокпост под Мосулом. Подразделения турецкой армии провели обстрел позиций курдских формирований на севере Хасаки. Сирийская армия в ходе контрнаступления нанесла численный урон отрядам боевиков на юге провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Вади Барда, находящегося на западе от города Дамаск, продолжаются столкновения между боевиками террористических формирований и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). В ходе ответного обстрела было ликвидировано несколько боевиков, также уничтожено несколько автомашин с крупнокалиберными пулеметами повстанцев. Один из оппозиционных порталов утверждает, что в ходе боев был также уничтожен танк Т-72 правительственных войск. Данная информация пока уточняется.

Провинция Алеппо

Отряды боевиков открыли стрельбу по опорным пунктам военнослужащих правительственной армии в районе между населенными пунктами Кафр Кар и Бнан Аль-Хос в южной части провинции Алеппо. Сирийские войска были вынуждены нанести ответный удар по боевикам. В результате артиллерия САА обстреляла их позиции, нанеся террористам урон в живой силе и военной технике.

Провинция Хомс

В ходе последних столкновений между правительственными войсками и террористами ИГ вблизи сирийской авиабазы «Т-4» в окрестностях Пальмиры на востоке провинции Хомс была уничтожена группа боевиков. Кроме того, ликвидировано несколько транспортных средств и ракетных установок террористов. Тем не менее бои в регионе пока продолжаются.

Провинция Даръа

Перестрелки в окрестностях города Даръа пока не утихают. В данный момент военнослужащие сирийской армии ведут обстрел опорных пунктов боевиков террористических группировок на окраине района Даръа Аль-Балад в ответ на недавний массированный огонь со стороны террористов. Сообщается, что ликвидировано не менее шести боевиков.

Провинция Идлиб

В провинцию Идлиб прибыла колонна с гуманитарной помощью из Турции. Продукты питания, медикаменты, одежда и другие предметы первой необходимости в скором времени будут распределены между тысячами мирных жителей провинции.

Провинция Ракка

Колонна из нескольких автомобилей и грузовиков с боеприпасами и вооружением прибыла на опорные пункты отрядов Сирийских демократических сил (SDF)** в окрестностях населенного пункта Таль Абъяд, расположенного на севере от города Ракка. Командование международной коалиции усиливает позиции бойцов SDF в регионе в преддверии готовящейся контратаки укрепрайонов террористов ИГ, в частности вблизи населенного пункта Айн Исса.

Провинция Хасака

Подразделения турецкой армии атаковали опорные пункты курдских отрядов народной самообороны (YPG) на окраине поселения Аллук, расположенного в окрестностях населенного пункта Рас Аль-Айн в северной части провинции Хасака. Турецкие военнослужащие нанесли мощный удар из артиллерийских орудий, также ими была нанесена серия ракетных ударов. В результате несколько бойцов курдских формирований получили серьезные ранения. Боевые действия в регионе, тем не менее, продолжаются.

В город Хасака из Дамаска прибыл грузовой вертолет с гуманитарной помощью Всемирной продовольственной программы. Груз был передан представителям местных благотворительных организаций. Позже продовольственные наборы будут распределены между жителями провинции.

Ирак

Представители командования армии Ирака сообщили о том, что в ходе ожесточенных боев с террористами ИГ в районе Аль-Вехда в восточной части Мосула было ликвидировано большое количество боевиков, в том числе высокопоставленный командир одного из элитных отрядов террористов Аммар Аль-Хавейди. Кроме того, правительственным войскам удалось отбить атаку смертника ИГ, который за рулем заминированного автомобиля намеревался протаранить блокпост армии Ирака. Несколькими ракетными ударами солдаты обезвредили угрозу, когда транспортное средство было еще на безопасном расстоянии.