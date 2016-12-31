Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Сирия, 31 декабря. МЧС РФ подарило сирийцам аэромобильный госпиталь, переговоры главы внешнеполитических ведомств САР и Ирана в Тегеране, Япония встала на сторону России по Сирии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Жизненно важный подарок

МЧС России передало Сирийской Арабской Республике аэромобильный госпиталь. В сообщении министерства говорится, что госпиталь, работавший в пригородах Алеппо, вместе со всем необходимым оборудованием и препаратами по приказу президента России Владимира Путина «передается в дар сирийской стороне». В свою очередь, глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха отметил, что российский подарок очень ценен и необходим, поскольку госпиталь «мобилен и его можно развернуть в любом регионе страны».

Отмечается, что в состав госпиталя входят 18 шлюзовых, 14 унифицированных, два технологических и 4 переходных модуля, которые предназначены для госпитализации не менее «60 пострадавших и оказания амбулаторной помощи до 200 человек».

Двусторонние переговоры

Главы МИД Ирана и Сирии Мохаммад Джавад Зариф и Валид Муаллем обсудили наступившее в САР перемирие и гуманитарную обстановку. Встреча министров прошла в Тегеране, куда глава сирийского внешнеполитического ведомства прибыл с высокопоставленной делегацией. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, говорится, что помимо перемирия и гуманитарной помощи, стороны обсудили общие усилия по борьбе с вооруженными террористическими группировками, а также и политические инициативы, необходимые для достижения мира в Сирии.

Япония не пошла против РФ

Источники в дипломатических кругах подтвердили, что председатель правительства Японии Синдзо Абэ в декабре не поддержал позицию осудивших Россию из-за Сирии стран G7, руководствуясь соображениями российско-японской дружбы. Абэ пошел на противостояние с лидерами ведущих мировых держав, чтобы не испортить предстоящие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным (российский лидер прибыл с визитом в Японию 15 декабря).

Напомним, что 7 декабря главы США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады в очередной раз осудили Россию за поддержку правительство Башара Асада.

По данным источника, после консультации с чиновниками из МИД и канцелярии премьера, приоритет был отдан России, а не Соединенным Штатам и Европе. Кроме того, источник добавил, что позиция Японии никак не повлияла бы на ситуацию в Сирии.