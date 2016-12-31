Захарова тепло поздравила россиян с Новым годом

Москва, 31 декабря. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова тепло поздравила россиян с наступающими праздниками.
«Дорогие и любимые друзья! С наступающим Новым годом! Желаю нам всем мира и любви. Будем сильнее любить и дорожить друг другом — будет мир. Я в этом уверена», — написала российский дипломат на своей официальной странице в Facebook.
Напомним, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев опубликовал свое новогоднее обращение к жителям страны.
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