Захарова тепло поздравила россиян с Новым годом

Москва, 31 декабря. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова тепло поздравила россиян с наступающими праздниками.

«Дорогие и любимые друзья! С наступающим Новым годом! Желаю нам всем мира и любви. Будем сильнее любить и дорожить друг другом — будет мир. Я в этом уверена», — написала российский дипломат на своей официальной странице в Facebook.