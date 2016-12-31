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Общество
Главную елку России будут охранять 527 полицейских

Главную елку России будут охранять 527 полицейских

17:43  31 Декабря 2016
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Главную елку страны в этом году будут охранять 527 полицейских

Москва, 31 декабря. В Москве только на Красную площадь для охраны общественного порядка выделят 527 полицейских. Как выяснило Федеральное агентство новостей, кроме того, на площадь выйдут 800 сотрудников Росгвардии и порядка двух тысяч дружинников. Вход на Красную площадь будет ограничен — допустят не более шести тысяч человек.

Всего же на улицах Москвы будет дежурить не менее 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

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Алексей Громов
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