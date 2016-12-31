Медведев рассказал, в какой компании предпочитает отмечать Новый год

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев встретят Новый год в кругу родных и близких дома. По признанию Медведева, Новый год давно стал для него исключительно семейным праздником.

По словам председателя российского правительства, Новый год для него уже много лет исключительно семейный праздник.

«Дома буду отмечать. Ничего, так сказать, выдающегося. Та пора, когда я на новый год старался куда-то, что называется, уехать, или компанию какую-то созвать, она уже давно завершилась. Новый год – семейный праздник», — рассказал Медведев журналистам.

Медведев собирается на новогодних каникулах провести время, катаясь на лыжах в Сочи. А 5 января премьер РФ проведет в Сочи рабочее совещание по олимпийскому наследию.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин тоже намерен провести праздник дома с родными.

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