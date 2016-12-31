FAN-TV Лента новостей
Медведев рассказал, в какой компании предпочитает отмечать Новый год
Общество

Медведев рассказал, в какой компании предпочитает отмечать Новый год

Сегодня 18:21
87

Медведев рассказал, в какой компании предпочитает отмечать Новый год

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев встретят Новый год в кругу родных и близких дома. По признанию Медведева, Новый год давно стал для него исключительно семейным праздником.

По словам председателя российского правительства, Новый год для него уже много лет исключительно семейный праздник.

«Дома буду отмечать. Ничего, так сказать, выдающегося. Та пора, когда я на новый год старался куда-то, что называется, уехать, или компанию какую-то созвать, она уже давно завершилась. Новый год – семейный праздник»,  — рассказал Медведев журналистам.

Медведев собирается на новогодних каникулах провести время, катаясь на лыжах в Сочи. А 5 января премьер РФ проведет в Сочи рабочее совещание по олимпийскому наследию.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин тоже намерен провести праздник дома с родными.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Таисия Григорьева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

Сегодня 19:30
26

Сирия сегодня: аэромобильный госпиталь для Алеппо, МИД Сирии и Ирана обсудили перемирие

Сегодня 17:50
104

Путин как миротворец и объединитель: тепло новогоднего обращения президента тронуло россиян

Сегодня 17:25
248

Новости Новороссии: ВСУ перебросили танки к границам ДНР, Донецк и Горловка под огнем запрещенных орудий

Сегодня 17:17
372

Сирия сегодня: стабильность в Алеппо, де Мистура уверен в успехе перемирия в САР

Сегодня 16:56
126
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Порошенко заманил Маккейна на позиции ВСУ в Донбассе

19:35

Сирия новости 31 декабря 2016 19.30: армия Ирака уничтожила командира ИГ в Мосуле, Турция обстреливает курдов в Хасаке

19:30

Путин обсудил с Роухани договоренности по Сирии

19:11

Власти Ингушетии хотят вернуть из Сирии молодежь, оказавшуюся в рядах ИГ

19:08

Главные новости 31 декабря

19:01

Украина потеряла $3 млрд, поставляя елочные игрушки в Евросоюз вместо РФ

18:53

Собянин пожелал москвичам встретить Новый год без происшествий

18:47

Водитель-лихач протаранил толпу людей в Хельсинки

18:24

Медведев рассказал, в какой компании предпочитает отмечать Новый год

18:21

Гроссмейстер Карякин назвал победу на чемпионате мира по блицу заслуженной

18:06

Захарова тепло поздравила россиян с Новым годом

17:57

Суд арестовал четверых участников нападения на бойцов Росгвардии в Москве

17:52
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Порошенко заманил Маккейна на позиции ВСУ в Донбассе
Читать
Закрыть