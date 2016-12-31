Путин: Уходящий год был непростым, но трудности сплотили Россию

Владивосток, 31 декабря. Глава государства Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением, в котором отметил, что 2016 год был непростым, но эти трудности сплотили страну и побудили Россию идти вперед.

Российский президент Владимир Путин обратился к россиянам в новогоднем поздравлении, в котором поблагодарил сограждан «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России». Путин подчеркнул, что несмотря на непростой год, трудности только сплотили страну.

«Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — заметил президент. Он вспомнил тех, кто работает вдали от России и обеспечивает безопасность страны – всех, кто выполняет свой трудовой долг.