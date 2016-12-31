Трамп поздравил своих врагов с Новым годом

Вашингтон, 31 декабря. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил всех своих оппонентов и критиков с наступающим Новым годом.

«Счастливого Нового года всем, включая многих моих врагов, а также тех, кто боролся против меня, но проиграл настолько сильно, что не знает, как поступить», — написал американский политик в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее стало известно о том, что новый президент США Дональд Трамп планирует провести новогодние праздники в резиденции Mar-a-Lago во Флориде.

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