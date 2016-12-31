Суд арестовал четверых участников нападения на бойцов Росгвардии в Москве

Москва, 31 декабря. Четверо участников нападения на бойцов Росгвардии заключены под стражу, соответствующее решение принял Щербинский суд Москвы. Суд удовлетворил четыре поступившие от следствия ходатайства. Под арестом до 28 февраля Евгений Сазонов, Денис Бойко, Максим Попов и Юрий Власов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля в отношении Евгения Сазонова, Дениса Бойко, Юрия Власова и Максима Попова», — заявила судья.

Все фигуранты дела признали вину и дали признательные показания.

29 января восемь человек напали на бойцов Росгвардии, в результате атаки злоумышленников был убит сержант Виктор Глебов, его сослуживец получил ранение. Нападавшие забрали у правоохранителей табельные пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр» и два пистолета Макарова. На допросе подозреваемые рассказали, что в момент нападения были под действием наркотических средств.

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