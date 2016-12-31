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Путин как миротворец и объединитель: тепло новогоднего обращения президента тронуло россиян
Россия

Путин как миротворец и объединитель: тепло новогоднего обращения президента тронуло россиян

Сегодня 17:25
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Путин выступил как миротворец и объединитель: тепло новогоднего обращения президента тронуло россиян

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с новым 2017 годом. В традиционном новогоднем обращении глава государства поблагодарил всех граждан нашей необъятной страны и рассказал, как в новогоднюю ночь стать волшебником. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», — сказал, обращаясь с праздничной речью к россиянам, Путин.

Он отметил, что прошедший 2016 год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили народ.

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что это новогоднее обращение Владимира Владимировича стало самым необычным и трогательным.

«Впечатления очень благоприятные, и я вижу за этим целую закрепившуюся политическую линию. Она началась с обращения Путина к Федеральному собранию, продолжилась на большой ежегодной пресс-конференции. Новогоднее обращение стало вишенкой на торте. Все эти три обращения связывает одна тональность — объединение наций, консолидация на общих ценностях, традициях и общем будущем, которое мы должны построить вместе. И это станет главным направлением деятельности президента. На мой взгляд, это очень хорошо. Президент показал, что мы миротворцы, объединители, мы протягиваем руку всем нашим партнерам, которых отныне обязуемся именовать без тени иронии именно партнерами, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — На мой взгляд, это уже закрепившийся политико-психологический поворот, который нам нужно вместе превратить в практическую политику. Думаю, что россияне воспримут обращение нашего президента с надеждой, потому что  риторика радости, надежды, дружбы, любви, справедливости и милосердия совершенно иначе мотивируют страну. В такой общности хочется встретить не только Новый год, но и прожить много лет. Президент выступает как миротворец и объединитель, и меня это вдохновляет».

комментарии
Алиса Яковлева
#владимир путин #сергей станкевич
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