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Россия
ФАН публикует видео новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам России

ФАН публикует видео новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам России

0:03  1 Января 2017
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ФАН публикует видео новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам России

Москва, 31 декабря. Глава государства Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, Федеральное агентство новостей публикует видеообращение президента. 

Президент Владимир Путин считает Россию уникальной и прекрасной страной, которая объединена давней традицией «встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее». Уходящий 2016 год был непростым для России, однако, это только сплотило сограждан и открыло новые возможности, которые позволили стране двигаться вперед, подчеркнул Путин в новогоднем поздравлении. Он поблагодарил россиян за доверие и поддержку и сказал добрые слова о тех, кто выполняет трудовой долг за пределами России. 

Ирина Селезнева
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