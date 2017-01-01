ФАН публикует видео новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам России

Москва, 31 декабря. Глава государства Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, Федеральное агентство новостей публикует видеообращение президента.

Президент Владимир Путин считает Россию уникальной и прекрасной страной, которая объединена давней традицией «встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее». Уходящий 2016 год был непростым для России, однако, это только сплотило сограждан и открыло новые возможности, которые позволили стране двигаться вперед, подчеркнул Путин в новогоднем поздравлении. Он поблагодарил россиян за доверие и поддержку и сказал добрые слова о тех, кто выполняет трудовой долг за пределами России.