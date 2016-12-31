ВКС РФ ударили по нефтяным маршрутам ИГ в Сирии

Дамаск, 31 декабря. Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли авиаудары по путям поставок нефти в Сирии, которые контролируют боевики «Исламского государства». Об этом в субботу сообщили сирийские СМИ.

Согласно предварительной информации, речь идет о маршруте, которые соединяет восточную часть провинции Хомс с Раккой. В результате были уничтожены автоцистерны ИГ (данная организация запрещена в РФ).

Как ранее сообщало агентство НСН, военное присутствие России в САР будет сокращено.

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