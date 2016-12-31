Путин раскрыл секрет, как стать волшебником

Владивосток, 31 декабря. Глава российского государства Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении поделился секретом, как можно стать волшебником.

Президент России отметил, что все с трепетом и волнением ждут боя курантов Кремля и чувствуют, как приближается будущее. А такое, как отметил лидер РФ, бывает только в такие минуты, в этот чудесный праздник, у которого есть и свои секреты. По словам президента, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником.

Для того чтобы стать волшебником, необходимо просто с любовью и благодарностью относиться к родителям и близким, заботиться о родных, с уважением относиться к коллегам по работе, беречь дружбу.

Кроме того, нужно защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в поддержке.